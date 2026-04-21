Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato in Commissione Cultura del Senato del tema legato agli stadi in Italia anche in vista di Euro2032, facendo l'esempio dell'Artemio Franchi a Firenze. Queste le sue parole:
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Abodi: “Risorse limitate e solo di natura pubblica. Vedete con il Franchi”
Le parole del ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, sulla questione stadi in vista di Euro2032
Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate verso l'Europeo ha risorse piuttosto limitate. Ci sono solo con impulso pubblico, vedi a Firenze con l'Artemio Franchi: le risorse sono messe a disposizione dal Comune e provengono comunque da una natura pubblica. Le risorse pubbliche, peraltro, al momento coprono il primo stralcio dell'intero progetto, ovvero il 60% circa dell'opera. Lo stadio di Firenze nascerà nella sua interezza in una seconda fase; il Comune, in tal senso, si sta già attivando per colmare il vuoto nell'investimento necessario per completare i lavori
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