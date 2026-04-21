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Abodi: “Risorse limitate e solo di natura pubblica. Vedete con il Franchi”

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Le parole del ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, sulla questione stadi in vista di Euro2032
Redazione VN

Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato in Commissione Cultura del Senato del tema legato agli stadi in Italia anche in vista di Euro2032, facendo l'esempio dell'Artemio Franchi a Firenze. Queste le sue parole:

Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate verso l'Europeo ha risorse piuttosto limitate. Ci sono solo con impulso pubblico, vedi a Firenze con l'Artemio Franchi: le risorse sono messe a disposizione dal Comune e provengono comunque da una natura pubblica. Le risorse pubbliche, peraltro, al momento coprono il primo stralcio dell'intero progetto, ovvero il 60% circa dell'opera. Lo stadio di Firenze nascerà nella sua interezza in una seconda fase; il Comune, in tal senso, si sta già attivando per colmare il vuoto nell'investimento necessario per completare i lavori

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