Oggi presso il Media Center del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park si è tenuta la presentazione della quinta edizione della FacolCup Enic, torneo tra le facoltà dell'Università di Firenze.
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FacolCup Enic, al Viola Park la presentazione della quinta edizione
La presentazione della quinta edizione della FacolCup Enic al Viola Park
Tra i vari ospiti erano presenti Enea De Viti, Presidente dell'Associazione Amici di Kairos, Leonardo Giusti, Vicepresidente dell'Associazione Amici di Kairos, Francesco Pignotti, Sindaco di Bagno a Ripoli, Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze e Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana.
Il torneo vede la partecipazione di otto squadre divise in due gironi. Le prime due classificate per ogni girone accederanno alla semifinale. Anche quest’anno la Fiorentina ospiterà la Finale del torneo che si terrà al Viola Park il 13 giugno.
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