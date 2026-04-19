L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è stato intervistato nel pre-gara di Juventus-Bologna, dove ha risposto piccato ad una domanda relativa al suo futuro e quello dei bianconeri. Ecco le sue parole.
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Spalletti: “Scudetto il prossimo anno? Stiamo calmi. Serve una camomilla a tutti”
Le parole del tecnico dei bianconeri nel pre-gara di Juventus-Bologna.
"Stiamo calmini tutti.. se si vince una partita si pensa a vincere il campionato il prossimo anno. Le pressioni vengono determinate dai discorsi che facciamo. Stasera è lo snodo fondamentale di questo campionato, non solo per avere i soldi della Champions ma anche per le qualità che esibiamo in alcune partite. Serve una camomilla per tutti".
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