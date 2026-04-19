Come riportano Telenuovo e Gianluca Di Marzio mediante il suo account Instagram, all’uscita dallo stadio Bentegodi, dopo Verona-Milan , è scoppiata una lite tra un tifoso e Gift Orban . Secondo un testimone, l’episodio è accaduto a causa di una manata sull’auto del calciatore. La scena è stata ripresa dai tifosi intorno alla macchina, i quali stavano aspettando gli altri calciatori degli scaligeri dopo la sfida con i rossoneri. Secondo le ricostruzioni, sono stati loro a dividere subito l’attaccante e il tifoso prima dell’arrivo della polizia. Ecco di seguito il video.

Ulteriori dettagli da Telenuovo

Nel video si sente una tifosa dire "Orban, per favore, siamo qua per te" e si vede una ragazzina piangere. Secondo quanto riportato da un testimone a Telenuovo, che ha pubblicato il video, Orban ha rifiutato di fermarsi a fare una foto e, successivamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, è sceso e ha iniziato una rissa.