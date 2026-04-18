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Sarri: “Ritorno al Napoli? Eventualità molto remota, ho un contratto con la Lazio”

Sarri: “Ritorno al Napoli? Eventualità molto remota, ho un contratto con la Lazio” - immagine 1
Sarri ha parlato di un possibile ritorno al Napoli
Redazione VN

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha allontanato le voci su un possibile ritorno al Napoli, intervenendo in conferenza stampa:

Sono stato accostato al Napoli? Se è un sogno chiedetemelo a chi mi ha accostato.Questa è un'eventualità molto remota, mi fa piacere ma è remota e lo sapete. Ho un contratto di altri due anni con la Lazio

 

 

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