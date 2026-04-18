Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha allontanato le voci su un possibile ritorno al Napoli, intervenendo in conferenza stampa:
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Sarri: “Ritorno al Napoli? Eventualità molto remota, ho un contratto con la Lazio”
Sarri ha parlato di un possibile ritorno al Napoli
Sono stato accostato al Napoli? Se è un sogno chiedetemelo a chi mi ha accostato.Questa è un'eventualità molto remota, mi fa piacere ma è remota e lo sapete. Ho un contratto di altri due anni con la Lazio
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