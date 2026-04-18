Sammarco: “Belghali con la Fiorentina ha giocato bene, ma se n’è parlato poco”

Il tecnico del Verona Paolo Sammarco è tornato a parlare di Belghali e della prestazione contro la Fiorentina: "Se ne è parlato poco, ma ha fatto una buona partita contro i viola, si è parlato di più di lui dopo il Torino, quando è stato un po' in difficoltà. Continuo a pensare che possa giocare in entrambe le fasce" ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Verona.