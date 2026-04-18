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Lecce subito in ritiro a Bussolengo dopo la Fiorentina. Ecco perché

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Il Lecce andrà in ritiro a Bussolengo dopo la sfida alla Fiorentina
Redazione VN

Come riporta AntennaSud.it, subito dopo il posticipo casalingo contro la Fiorentina – in programma domani alle 20.45 – il Lecce si trasferirà in ritiro a Bussolengo, base operativa scelta per affrontare con la massima determinazione la partita successiva contro l'Hellas Verona, una partita cruciale per la salvezza per Di Francesco e i suoi uomini.

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