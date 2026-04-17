Maresca piace a Paratici? Intanto dal Chelsea: “Suo esonero non la scelta migliore”

Come allenatore viola del futuro tra i vari nomi è spuntato anche quello di Enzo Maresca , che peraltro ha indossato la casacca gigliata da calciatore nella stagione 2004/2005. Sicuramente Fabio Paratici lo apprezza come tecnico, come del resto lo stima il co-proprietario dei Blues Behdad Eghbali, che proprio in queste ultime ore, durante un evento a Los Angeles, è tornato sul divorzio dal mister campano.

"La nostra politica è basata su una convinzione: l'allenatore della Prima Squadra non si cambia durante la stagione, ma eventualmente in estate. Purtroppo - dice l'azionista del club londinese - con Maresca è andata invece nel modo che tutti conoscete e questo non ha avuto di certo un buon impatto sul gruppo, ma anche sulla stagione. Non è un cambiamento che volevamo fare, ma adesso abbiamo altre sei partite di campionato ed una semifinale di FA Cup da disputare".