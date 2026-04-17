In ricordo di Astori: il successo dell’iniziativa promossa da Fiorentina e Udinese

Come riporta l'Ansa, c'è stata un'ampia partecipazione agli screening cardiologici gratuiti organizzati in memoria di Davide Astori: sono state oltre 250 le persone che hanno aderito all'iniziativa promossa da Associazione Astori, Udinese Calcio, Fiorentina e Lega Serie A in occasione della gara Udinese-Fiorentina dello scorso 2 marzo. I controlli si sono svolti dal 13 al 16 aprile negli spazi del Bluenergy Stadium, grazie alla collaborazione del reparto di Cardiologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Un risultato che conferma la forte sensibilità verso i temi della prevenzione e della salute, oltre a rappresentare un modo concreto per onorare il ricordo dell'ex capitano viola.