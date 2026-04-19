L'ex portiere, tra le altre, di Fiorentina, Siena e Juventus, Alexander Manninger ha perso la vita in un incidente stradale in Austria lo scorso 16 aprile. Stasera, in occasione del match dei bianconeri con il Bologna, è stato riservato più di un omaggio all'ex portiere. Michele Di Gregorio, Simone Scaglia e Carlo Pinsoglio, infatti, sono scesi in campo durante il riscaldamento con la maglia numero 13 e la scritta Manninger. Prima dell'inizio della partita, poi, tutto l'Allianz Stadium si è stretto nel ricordo di Manninger, è' stata deposta una corona di fiori e una maglia con la scritta "Manninger 13" sotto la curva dei tifosi, mentre lo speaker ha letto un toccante tributo prima del minuto di silenzio. Le telecamere, poi, sono andate su Gianluigi Buffon, che di Manninger è stato compagno, il quale è apparso visibilmente commosso.