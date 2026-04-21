Enzo Maresca è uno degli allenatori attualmente senza squadra, che può animare il prossimo mercato delle panchine. Il suo nome è stato accostato, tra ipotesi e sogno, anche alla Fiorentina ma in questo momento la pista sembra complicata perchè sull'ex mister del Chelsea (con cui ha vinto Conference League e Mondiale per Club) ha tanti estimatori in Europa. Su tutti il Manchester City che, si sussurra da più parti, avrebbe individuato in lui il successore di Guardiola. Anche se l'addio del catalano non è ancora certo.
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Maresca tra il City e la Serie A: spunta anche l’ipotesi Napoli
Mercato allenatori, Maresca richiestissimo: il suo futuro può intrecciarsi con quello di Guardiola e Conte
In Serie A, invece, potrebbe pensare a Maresca il Napoli. Secondo tuttomercatoweb ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti nei giorni scorsi. De Laurentiis incontrerà presto Conte per fare il punto della situazione e capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme oppure se l'allenatore ha altre idee (Ct della Nazionale?). In quest'ultimo caso il Napoli potrebbe puntare su Maresca, sempre che non si concretizzi per lui l'ipotesi City.
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