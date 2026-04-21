Maresca tra il City e la Serie A: spunta anche l’ipotesi Napoli

Enzo Maresca è uno degli allenatori attualmente senza squadra, che può animare il prossimo mercato delle panchine. Il suo nome è stato accostato, tra ipotesi e sogno, anche alla Fiorentina ma in questo momento la pista sembra complicata perchè sull'ex mister del Chelsea (con cui ha vinto Conference League e Mondiale per Club) ha tanti estimatori in Europa. Su tutti il Manchester City che, si sussurra da più parti, avrebbe individuato in lui il successore di Guardiola. Anche se l'addio del catalano non è ancora certo.