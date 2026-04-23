CorFio: “Cessione Kean? Ecco la posizione di Moise sul suo addio a Firenze”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Moise Kean e della possibilità di lasciare la Fiorentina. Ritorno in campo? Lui smania, ma stavolta resterà fuori fino a quando l’infiammazione alla tibia non sarà scomparsa.

Il tutto, senza dimenticare che all’orizzonte c’è un’altra estate da vivere col dubbio. L’unica certezza è che Moise sta benissimo a Firenze e che non ha intenzione di chiedere la cessione. Sarà il mercato (e il tipo di proposte che arriveranno) a determinarne le scelte.