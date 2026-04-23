Nazione: “Sarri-Fiorentina, situazione non complessa. Ma ci sono difficoltà”

Già, perché al netto della volontà di tentare la strada che porta a Grossoe anche delle sensazioni che puntano su un Vanoli-bis, sondaggi, indiscrezioni o, a volte, semplicemente voci, hanno visto e vedono la Fiorentina nella scia di allenatori che per una ragione o per l'altra possono rappresentare il futuro della squadra viola.