Già, perché al netto della volontà di tentare la strada che porta a Grossoe anche delle sensazioni che puntano su un Vanoli-bis, sondaggi, indiscrezioni o, a volte, semplicemente voci, hanno visto e vedono la Fiorentina nella scia di allenatori che per una ragione o per l'altra possono rappresentare il futuro della squadra viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Sarri-Fiorentina, situazione non complessa. Ma ci sono difficoltà”
La Nazione
Nazione: “Sarri-Fiorentina, situazione non complessa. Ma ci sono difficoltà”
La Nazione su Maurizio Sarri
Il nome sempre vivo è ovviamente quello di Maurizio Sarri.Situazione complessa? Paradossalmente no, ma allo stesso tempo è evidente che la pista Sarri qualche difficoltà se la porta dietro. Ingaggio? Garanzie di scelte tecniche? Un passato - con altre figure della società - che ancora non è del tutto resettato? Un giorno lo si capirà. Lo scrive la Nazione.
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