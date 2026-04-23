CorFio: “Infortunio Kean gestito male nel 2025. Rientro? Adesso vuole aspettare”

Quando torna in campo Moise Kean?

Redazione VN 23 aprile - 06:11

La situazione di Moise Kean continua a essere il grande interrogativo in casa Fiorentina: ancora una volta il dubbio è se possa tornare disponibile oppure no. La risposta, finora, è sempre stata negativa. L’attaccante è fermo dal 4 aprile, ha saltato quattro partite consecutive (Crystal Palace, Lazio, ritorno di Conference e Lecce) e anche alla ripresa degli allenamenti l’attenzione sarà tutta sulle sue condizioni, in particolare sull’infiammazione alla tibia.

La sua stagione è stata fortemente condizionata dagli infortuni. Basta pensare che nel 2026 non ha mai finito una partita senza essere sostituito. Colpa (appunto) di guai seri, e di una gestione che col senno di poi non è stata probabilmente quella corretta. Il riferimento è all’infortunio alla caviglia rimediato a fine 2025. Era, quello, il momento più difficile per la Fiorentina e per questo lui non si è tirato indietro quando si è trattato di giocare sul dolore, grazie alle infiltrazioni.

Proprio questa situazione ha portato però a una gestione più prudente: ora lo staff non vuole più forzare il rientro, vista la classifica e il rischio di peggiorare il problema fisico. Kean vorrebbe tornare subito a disposizione, ma la linea è chiara: resterà ai box finché l’infiammazione alla tibia non sarà completamente risolta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.