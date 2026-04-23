Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, nome nuovo per la panchina. Nazione: “Tentazione Hurzeler”

La Nazione

Fiorentina, nome nuovo per la panchina. Nazione: “Tentazione Hurzeler”

Fiorentina, nome nuovo per la panchina. Nazione: “Tentazione Hurzeler” - immagine 1
Fabio Paratici guarda in Inghilterra per la panchina e spunta un nuovo nome
Redazione VN

La Nazione si sofferma su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Secondo il noto quotidiano nella lista di Fabio Paratici, oltre a Iraola, ci sarebbe anche Fabian Hurzeler: 

Si tratta di Fabian Hurzeler, oggi al Brighton, che oltre a essere tentato dalla possibilità di sbarcare in Italia, si porterebbe dietro caratteristiche tattiche che si sposano bene con quello che la Fiorentina dovrà fare per ridare ai tifosi un po' di entusiasmo magari accompagnato da una calcio apprezzabile a livello di spettacolo. Discorso simile per Andoni Iraola che guida il Bournemouth. A fine stagione saluterà il club inglese ed è comunque conosciuto da Fabio Paratici.

Leggi anche
Frey: “Ho rischiato di morire. E Roby Baggio mi ha cambiato la vita”
Viola, tempo di scelte. Cinque gare per decidere chi resta: tutti sotto osservazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA