La Nazione si sofferma su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Secondo il noto quotidiano nella lista di Fabio Paratici, oltre a Iraola, ci sarebbe anche Fabian Hurzeler:
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Fiorentina, nome nuovo per la panchina. Nazione: “Tentazione Hurzeler”
Fabio Paratici guarda in Inghilterra per la panchina e spunta un nuovo nome
Si tratta di Fabian Hurzeler, oggi al Brighton, che oltre a essere tentato dalla possibilità di sbarcare in Italia, si porterebbe dietro caratteristiche tattiche che si sposano bene con quello che la Fiorentina dovrà fare per ridare ai tifosi un po' di entusiasmo magari accompagnato da una calcio apprezzabile a livello di spettacolo. Discorso simile per Andoni Iraola che guida il Bournemouth. A fine stagione saluterà il club inglese ed è comunque conosciuto da Fabio Paratici.
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