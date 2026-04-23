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Tuttosport: “Juve, rimane aperta la pista De Gea. La richiesta della Fiorentina”

De Gea
La Juventus continua a monitorare il portiere David De Gea che in estate ssarà messo sul mercato dalla Fiorentina
Redazione VN

La Juventus si sta interrogando da tempo su quale possa essere il profilo giusto per difendere i pali. La prima scelta rimane Alisson e i bianconeri faranno di tutto per provare a prenderlo. I primi contratti con l'entourage del brasiliano hanno portato il club a prendersi un momento per riflettere sulla fattibilità dell'operazione.

Per questo nel frattempo la Juve tiene aperte altre porte, come quella che porta a David De Gea. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina ha intenzione di metterlo sul mercato per alleggerire il monte ingaggi e abbassare l'età media della rosa. Per questo il club viola sembra non avere pretese troppo alte per il cartellino dello spagnolo. La Juventus potrebbe averlo con una decina di milioni. 

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