La Juventus si sta interrogando da tempo su quale possa essere il profilo giusto per difendere i pali. La prima scelta rimane Alisson e i bianconeri faranno di tutto per provare a prenderlo. I primi contratti con l'entourage del brasiliano hanno portato il club a prendersi un momento per riflettere sulla fattibilità dell'operazione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Juve, rimane aperta la pista De Gea. La richiesta della Fiorentina”
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Tuttosport: “Juve, rimane aperta la pista De Gea. La richiesta della Fiorentina”
La Juventus continua a monitorare il portiere David De Gea che in estate ssarà messo sul mercato dalla Fiorentina
Per questo nel frattempo la Juve tiene aperte altre porte, come quella che porta a David De Gea. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina ha intenzione di metterlo sul mercato per alleggerire il monte ingaggi e abbassare l'età media della rosa. Per questo il club viola sembra non avere pretese troppo alte per il cartellino dello spagnolo. La Juventus potrebbe averlo con una decina di milioni.
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