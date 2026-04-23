Nazione su Paolo Vanoli: “Lui sente di meritare la conferma alla Fiorentina”

Nazione sul futuro di Paolo Vanoli

Redazione VN 23 aprile 2026 (modifica il 23 aprile 2026 | 09:56)

Le proprie chance Paolo Vanoli se le giocherà fino all'ultima giornata. E' determinato a farlo, sente di meritare la conferma. In fondo era stato chiamato per salvare la Fiorentina e ce l'ha fatta con almeno cinque giornate d'anticipo.

Non scontato quando i punti in classifica erano 4 e la montagna da scalare pareva infinita. Dalla sua parte ci sono i 23 punti del girone di ritorno (la Fiorentina sarebbe settima davanti anche alla Roma), i 27 dell'anno solare e un obiettivo centrato come detto con largo anticipo.

Tolte le prime giornate (dove da rivedere c'era anche la condizione fisica della squadra) le partite totalmente negative di recente sono state un paio: quella di Udine e l'andata contro il Crystal Palace, gara che alla fine dei conti ha estromesso i viola dalla Conference. Pregi e difetti della sua gestione saranno valutati a breve. Chiaro che un peso ce l'avranno anche i risultati delle ultime cinque partite. Lo scrive la Nazione.