CorSport netto: “Riflessioni sul riscatto di Solomon. Su Harrison nemmeno quelle”

Il Corriere dello Sport su Solomon e Harrison

Non solo prestiti di rientro, ma pure da confermare. Sono due i giocatori arrivati a gennaio che resteranno obbligatoriamente in caso di salvezza della Fiorentina: Fabbian e Brescianini.

Per il primo la Viola dovrà eventualmente riconoscere 15 milioni al Bologna, mentre per il secondo 10 milioni all’Atalanta. Rugani rimarrà se raggiungerà le 5 presenze stagionali da almeno 45 minuti (per ora è a quota 2). La cifra del riscatto dalla Juventus è fissata a 2 milioni.

Infine Solomon e Harrison, arrivati entrambi in prestito con diritto, rispettivamente da Tottenham e Leeds. Per il primo servirebbero 10 milioni, per il secondo 7. Su Solomon sono in corso delle riflessioni, su Harrison nemmeno quelle. Lo scrive il Corriere dello Sport.