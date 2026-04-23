Fiorentina per altri elementi vige la regola del diritto di riscatto. Valentini gioca da un anno e mezzo all’Hellas Verona che, se vorrà, potrà confermarlo per 4 milioni di euro. La stessa cifra che dovrebbe sborsare il Paok per riscattare Bianco.
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VIOLA NEWS news viola stampa Sohm, Nzola, Valentini ma non solo. CorSport: “Il punto sui diritto di riscatto”
Corriere dello Sport
Sohm, Nzola, Valentini ma non solo. CorSport: “Il punto sui diritto di riscatto”
Il Corriere dello Sport sui possibili riscatti
Così come il Sassuolo potrà trattenere Nzola tirando fuori dal portafogli 3,5 milioni. Nel mercato di gennaio la Fiorentina si è privata di Richardson, finito al Copenaghen dove probabilmente non rimarrà: in caso contrario i viola incasseranno 10 milioni.
Più o meno lo stesso discorso per Sohm al Bologna, in prestito con diritto fissato a 14 milioni. Occhio anche a Moreno al Levante e Amatucci al Las Palmas, le cui eventuali permanenze costerebbero ai rispettivi club 15 e 5 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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