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La Nazione

Nazione: “Fiorentina, arrivare a Domenico Tedesco sarebbe semplice”

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La Nazione sul nome di Tedesco
Redazione VN

Secondo la Nazione, Domenico Tedesco può essere una soluzione per la panchina della Fiorentina. L'allenatore del Fenerbahce intriga Paratici ma non è l'unico:

Un gradino sotto Maresca e Farioli c'è Domenico Tedesco. Forse, arrivare a lui potrebbe essere meno problematico del previsto, ma la Fiorentina, se decidesse di guardare davvero all'estero sembra intenzionata più che altro a prendere in considerazione altre due figure.

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