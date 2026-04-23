Secondo la Nazione, Domenico Tedesco può essere una soluzione per la panchina della Fiorentina. L'allenatore del Fenerbahce intriga Paratici ma non è l'unico:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina, arrivare a Domenico Tedesco sarebbe semplice”
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, arrivare a Domenico Tedesco sarebbe semplice”
La Nazione sul nome di Tedesco
Un gradino sotto Maresca e Farioli c'è Domenico Tedesco. Forse, arrivare a lui potrebbe essere meno problematico del previsto, ma la Fiorentina, se decidesse di guardare davvero all'estero sembra intenzionata più che altro a prendere in considerazione altre due figure.
© RIPRODUZIONE RISERVATA