La Juventus inizia a guardare al futuro e si muove già sul mercato. Molti giocatori sono pronti a lasciare il club bianconero, tra questi c'è Michele Di Gregorio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il portiere piace alla Fiorentina, qualora dovesse andare via De Gea, ma anche al Bologna.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Alla Fiorentina piace un portiere della Juve. E Rugani può tornare”
Corriere dello Sport
CorSport: “Alla Fiorentina piace un portiere della Juve. E Rugani può tornare”
I movimenti in casa Juventus
Attenzione anche ai colpi a parametro zero. La Juventus apprezza il difensore del Bournemouth, Marcos Senesi. Il suo approdo, però, risulta difficile considerando che Daniele Rugani probabilmente ritornerà alla Fiorentina.
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