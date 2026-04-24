Restyling Franchi: pannelli grigi per la Soprintendenza e canone da 600 mila euro

Importanti novità sul fronte stadio emerse durante l'ultima commissione a Palazzo Vecchio. Il direttore dei servizi tecnici, Alessandro Dreoni, ha fatto il punto sul restyling del Franchi, svelando una curiosa prescrizione della Soprintendenza: l’impianto fotovoltaico da 1 MW non sarà nero, magrigio. Una scelta cromatica dettata dall'estetica architettonica che però comporterà un sacrificio energetico, con una riduzione del rendimento stimata tra il 30% e il 40% rispetto ai pannelli standard. Il montaggio della nuova copertura entrerà nel vivo durante l'estate, mentre in Curva Fiesole è già iniziato il posizionamento dei gradoni.