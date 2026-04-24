Importanti novità sul fronte stadio emerse durante l'ultima commissione a Palazzo Vecchio. Il direttore dei servizi tecnici, Alessandro Dreoni, ha fatto il punto sul restyling del Franchi, svelando una curiosa prescrizione della Soprintendenza: l’impianto fotovoltaico da 1 MW non sarà nero, magrigio. Una scelta cromatica dettata dall'estetica architettonica che però comporterà un sacrificio energetico, con una riduzione del rendimento stimata tra il 30% e il 40% rispetto ai pannelli standard. Il montaggio della nuova copertura entrerà nel vivo durante l'estate, mentre in Curva Fiesole è già iniziato il posizionamento dei gradoni.
La Repubblica
Restyling Franchi: pannelli grigi per la Soprintendenza e canone da 600 mila euro
Parallelamente ai lavori, il Comune di Firenze ha approvato la nuova convenzione per la stagione 2026-27. La Fiorentina pagherà un canone d'affitto di 600 mila euro, suddiviso in tre rate (dicembre, aprile e luglio). La cifra rimane contenuta proprio a causa dei disagi derivanti dai cantieri che continueranno a interessare Fiesole, Maratona e Tribuna per tutta la prossima annata. L'obiettivo dichiarato resta quello di restituire alla città la Torre di Maratona restaurata in tempo per la festa del centenario di agosto.
Il Centenario—
Proprio in ottica Centenario, cambia la strategia per l'inizio del prossimo campionato. A differenza della passata stagione, la Fiorentina non giocherà le prime gare in trasferta: l'intenzione è quella di disputare al Franchi la partita della seconda giornata, che cadrà sabato 29 agosto, giorno esatto dei 100 anni del club. Il debutto ufficiale stagionale tra le mura amiche dovrebbe invece avvenire già a Ferragosto per il turno di Coppa Italia. Lo riporta La Repubblica.
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