Balbo e la sua occasione. La Fiorentina punta su di lui per il futuro

Balbo è stata una delle sorprese di questa stagione. Il terzino ha fatto vedere delle buone cose

Complice l’emergenza sulla corsia sinistra, Balbo si candida a una maglia da titolare contro il Sassuolo. Il giovane terzino sudamericano, prodotto della Primavera di Galloppa, è al momento l’unico esterno sinistro di ruolo a disposizione di Vanoli, salvo un improbabile recupero in extremis di Parisi. Nelle ultime tre gare di Serie A ha collezionato 115 minuti, arrivando a 207 complessivi in prima squadra, anche se contro il Lecce ha vissuto una serata complicata, soffrendo spesso le iniziative di N’Dri. Il club continua a puntare su di lui, anche grazie alle qualità mostrate nel settore giovanile, dove in stagione ha disputato 15 partite. Balbo si descrive come un giocatore portato a spingere in avanti ma capace anche di essere aggressivo in fase difensiva, con Marcelo come grande punto di riferimento. Domenica al Franchi potrebbe arrivare un’altra occasione importante, con la speranza che sia solo la prima di tante in maglia viola.