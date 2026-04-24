Il toto-allenatore impazza a Firenze, con tanti nomi che si susseguono. La dirienza viola, con Paratici in primis, dovrà decidere se continuare con Paolo Vanoli o meno. Al momento l'ex Torino non sembra essere il favorito per la panchina gigliata, ma sicuramente i numeri del girone di ritorno sono qualcosa da esibire. Come scrive il Corriere Fiorentino, Paratici ha continuato a seguire il percorso di Fabio Grosso, lanciato proprio dal dirigente alla Juventus, quando gli affidò la guida della Primavera.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio: “Non solo Grosso per Paratici. Piaccono anche due tecnici dall’estero”
news viola
Cor.Fio: “Non solo Grosso per Paratici. Piaccono anche due tecnici dall’estero”
Fabio Paratici continua a seguire tanti profili per la panchina, e non solo dall'Italia
Le altre piste
Chiaramente Paratici segue anche altri profili ed altre situazioni, come quella della Lazio di Sarri. Poi ci sono Andoni Iraola e Domenico Tedesco. Il basco lascerà il Bournemouth a fine stagione, e piace a tante squadre, come il Chelsea. Per quanto riguarda Tedesco, attualmente allena il Fenerbahce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA