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Cor.Fio: “Non solo Grosso per Paratici. Piaccono anche due tecnici dall’estero”

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Fabio Paratici continua a seguire tanti profili per la panchina, e non solo dall'Italia
Redazione VN

Il toto-allenatore impazza a Firenze, con tanti nomi che si susseguono. La dirienza viola, con Paratici in primis, dovrà decidere se continuare con Paolo Vanoli o meno. Al momento l'ex Torino non sembra essere il favorito per la panchina gigliata, ma sicuramente i numeri del girone di ritorno sono qualcosa da esibire. Come scrive il Corriere Fiorentino, Paratici ha continuato a seguire il percorso di Fabio Grosso, lanciato proprio dal dirigente alla Juventus, quando gli affidò la guida della Primavera.

Le altre piste

Chiaramente Paratici segue anche altri profili ed altre situazioni, come quella della Lazio di Sarri. Poi ci sono Andoni Iraola e Domenico Tedesco. Il basco lascerà il Bournemouth a fine stagione, e piace a tante squadre, come il Chelsea. Per quanto riguarda Tedesco, attualmente allena il Fenerbahce.

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