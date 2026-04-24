Cor.Sport: “Parisi sarà ancora out, gioca Balbo. Piccoli stringe i denti”

Fabiano Parisi sarà ancora assente contro il Sassuolo e il suo rientro resta rinviato. L’esterno viola è fermo dalla sfida contro l’Inter del 22 marzo, quando una botta al piede destro si è trasformata in un edema che continua a tenerlo ai margini. Anche alla ripresa degli allenamenti al Viola Park non si è visto in gruppo e ha proseguito con un lavoro personalizzato, segnale che un recupero in extremis appare molto difficile. Vanoli dovrà quindi fare ancora a meno di lui, con l’obiettivo di provare a riaverlo per il posticipo del 4 maggio contro la Roma.