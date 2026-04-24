Fabiano Parisi sarà ancora assente contro il Sassuolo e il suo rientro resta rinviato. L’esterno viola è fermo dalla sfida contro l’Inter del 22 marzo, quando una botta al piede destro si è trasformata in un edema che continua a tenerlo ai margini. Anche alla ripresa degli allenamenti al Viola Park non si è visto in gruppo e ha proseguito con un lavoro personalizzato, segnale che un recupero in extremis appare molto difficile. Vanoli dovrà quindi fare ancora a meno di lui, con l’obiettivo di provare a riaverlo per il posticipo del 4 maggio contro la Roma.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Parisi sarà ancora out, gioca Balbo. Piccoli stringe i denti”
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Cor.Sport: “Parisi sarà ancora out, gioca Balbo. Piccoli stringe i denti”
Anche contro il Sassuolo, Paolo Vanoli farà a meno di Parisi. Via libera per Balbo
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L’assenza prolungata di Parisi pesa anche sulle scelte difensive, perché toglie un’alternativa importante sulla fascia sinistra. In questo scenario resta da monitorare anche Robin Gosens, uscito dopo appena dieci minuti nella trasferta di Lecce. Gli esami effettuati hanno però escluso lesioni ai flessori della coscia sinistra: il tedesco seguirà un programma personalizzato con l’obiettivo di tornare a disposizione proprio per la sfida dell’Olimpico contro la Roma. Dovrebbe essere Balbo ad occupare la fascia sinistra, come scrive il Corriere dello Sport. Piccoli invece stringerà i denti, ma partirà ancora una volta da titolare.
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