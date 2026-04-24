Nazione si chiede: “Grosso favorito, e se tornasse di moda il nome di Berardi?”

Il Sassuolo sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Una squadra che ha stupito in questa Serie A, soprattutto grazie al suo reparto offensivo. Fabio Grosso ha dato un'ottima organizzazione ai suoi, e davanti Domenico Berardi fa sempre la differenza. Proprio Grosso sembra essere il tecnico che stuzzica la dirigenza viola. Se fosse davvero lui il prescelto di Paratici, il nome di Berardi potrebbe tornare di moda, come scrive la Nazione. Berardi è stato un tormentone negli ultimi anni, ma non è mai arrivato l'affondo decisivo. Chissà se la scelta di un tecnico come Grosso potrebbe far scattare la scintilla.