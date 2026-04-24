Quella contro il Sassuolo è anche la sfida tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso. Il tecnico viola vede la sua panchina insidiata proprio dall'ex terzino, che viene accostato con forza alla Fiorentina. Come scrive la Nazione, Grosso vorrà mettersi in mostra in quello che potrebbe essere il suo stadio del futuro. Una candidatura che non scalda troppo la piazza, che dopo un anno difficile vorrebbe un tecnico di blasone come Sarri. In compenso molti tifosi sembrano aver già mollato Paolo Vanoli, desiderosi di un nuovo ciclo tecnico. Contro il Sassuolo potrebbe esserci molto del futuro viola
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Vanoli-Grosso, è sfida per la panchina. La piazza vuole Sarri”
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Nazione: “Vanoli-Grosso, è sfida per la panchina. La piazza vuole Sarri”
Paolo Vanoli e Fabio grosso, la sfida che potrebbe valere la panchina della Fiorentina
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