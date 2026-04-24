Cor.Sport: “La stagione di Kean potrebbe essere finita. Servirebbe un lungo stop”

Moise Kean continua a fare i conti con il problema alla tibia che lo condiziona ormai da mesi e che lo terrà fuori anche contro il Sassuolo. A meno di recuperi inattesi, Kean salterà anche la sfida contro i neroverdi, dato che non c'è stata traccia di lui negli allenamenti di ieri. Per l’attaccante viola non si tratta di un nuovo stop , ma di una situazione che si trascina da tempo e che richiederebbe soltanto una lunga pausa per essere risolta definitivamente.

La situazione

Finora, invece, Kean ha alternato presenza e assenze senza riuscire a recuperare del tutto. Con la sfida di domenica saliranno a cinque le partite consecutive saltate tra campionato e Conference League, e al Viola Park filtra poco ottimismo su un rientro immediato. Il recupero in extremis appare infatti molto difficile e prende sempre più corpo l’ipotesi che la stagione del numero 20 possa essersi già conclusa lo scorso 4 aprile, nella gara contro il Verona. Il problema alla tibia continua a tormentarlo, come scrive il Corriere dello Sport.