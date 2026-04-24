Moise Kean continua a fare i conti con il problema alla tibia che lo condiziona ormai da mesi e che lo terrà fuori anche contro il Sassuolo. A meno di recuperi inattesi, Kean salterà anche la sfida contro i neroverdi, dato che non c'è stata traccia di lui negli allenamenti di ieri. Per l’attaccante viola non si tratta di un nuovo stop, ma di una situazione che si trascina da tempo e che richiederebbe soltanto una lunga pausa per essere risolta definitivamente.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “La stagione di Kean potrebbe essere finita. Servirebbe un lungo stop”
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Cor.Sport: “La stagione di Kean potrebbe essere finita. Servirebbe un lungo stop”
Moise Kean potrebbe aver concluiso in anticipo la sua stagione con la Fiorentina
La situazione—
Finora, invece, Kean ha alternato presenza e assenze senza riuscire a recuperare del tutto. Con la sfida di domenica saliranno a cinque le partite consecutive saltate tra campionato e Conference League, e al Viola Park filtra poco ottimismo su un rientro immediato. Il recupero in extremis appare infatti molto difficile e prende sempre più corpo l’ipotesi che la stagione del numero 20 possa essersi già conclusa lo scorso 4 aprile, nella gara contro il Verona. Il problema alla tibia continua a tormentarlo, come scrive il Corriere dello Sport.
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