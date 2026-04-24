Nazione: “Vanoli va ringraziato, ma difficilmente rimarrà alla Fiorentina”

In questo finale di stagione a Firenze il tema che interessa maggiormente il tifo è quello dell'allenatore. Come scrive la Nazione, Paolo Vanoli difficilmente allenerà la Fiorentina nella prossima stagione. Senza l'urgenza della salvezza la dirigenza potrebbe optare per un nuovo profilo. Paratici si sta ponendo l'interrogativo già da qualche settimana, ed il nome di Grosso sembra il più spendibile, visti i legami con il dirigente.

Un grazie

Come sottolinea il quotidiano, a Vanoli va detto grazie. Vanoli ha preso una Fiorentina disastrata, ultimissima in classifica, con una condizione fisica inesistente e con uno spogliatoio nel caos. Ha centrato la salvezza a metà aprile, e qualche tifoso per questo lo terrebbe. Negli occhi però rimangono anche alcune partite giocate in modo negativo, come quelle contro Lazio e Verona.