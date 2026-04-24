Le sirene del mercato tornano a farsi sentire intorno a Nicolò Fagioli . Il regista della Fiorentina, protagonista di una crescita costante in maglia viola, è finito nel mirino del Milan . Secondo quanto riportato stamani da Tuttosport , Massimiliano Allegri , da sempre grande estimatore del classe 2001 fin dai tempi delle giovanili della Juventus , lo avrebbe indicato come il rinforzo ideale per la mediana rossonera della prossima stagione . Proprio Allegri, nel 2022 dopo l’anno in prestito alla Cremonese, lo inserì in pianta stabile nella rosa della prima squadra bianconera dove collezionò 37 presenze ufficiali in tutte le competizioni e tre gol.

Fagioli e due mostri sacri

L'idea del club meneghino sarebbe quella di inserire Fagioli nel centrocampo stellare della prossima stagione (al fianco dell'eterno Modric e dello svincolato Goretzka), vedendo nel numero 4 viola il profilo perfetto per garantire qualità e "italianità" alla rosa. Nonostante gli investimenti pesanti del Milan su Ricci e Jashari non abbiano convinto, Allegri spinge per riavere il suo pupillo, considerato un "regista moderno" capace di prendersi le chiavi del centrocampo anche in Nazionale. Per la Fiorentina si preannuncia un'estate di resistenza: Fagioli è il cuore del gioco viola e una sua eventuale partenza richiederebbe un'offerta fuori mercato.