Nonostante la priorità di Nicolò Fagioli sia attualmente la salvezza (quasi raggiunta) con la Fiorentina, le sue ottime prestazioni lo hanno reso nuovamente un pezzo pregiato del mercato. In particolare, il centrocampista è l’obiettivo numero uno di Massimiliano Allegri ( che da sempre lo stima ) per il futuro centrocampo del Milan, scenario legato a doppio filo alla permanenza del tecnico livornese sulla panchina rossonera.

Oltre all'interesse interno, il calciatore ha attirato l'attenzione di prestigiosi club internazionali. Si registrano infatti sirene concrete provenienti dalla Premier League e un corteggiamento di lunga data da parte dell'Atletico Madrid di Diego Simeone, rendendo il suo futuro una complessa partita tra conferme in Serie A e possibili avventure nei principali campionati europei. A scriverne è tuttomercatoweb.com.