Fiorentina, non solo Grosso. Occhio ad altri due tecnici di Serie A

Fiorentina, si allunga la lista dei candidati alla panchina viola: da Grosso a Tedesco fino a De Rossi e Di Francesco. Il punto di Luca Cilli

Luca Cilli, noto giornalista di Sportitalia e esperto di calciomercato si è soffermato sul valzer che, a breve, inizierà a danzare attorno alla panchina viola. Secondo il giornalista, infatti, la lista dei candidati alla panchina viola si starebbe allungando: da Grosso a Tedesco ma anche Di Francesco. Le sue parole: