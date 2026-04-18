Luca Cilli, noto giornalista di Sportitalia e esperto di calciomercato si è soffermato sul valzer che, a breve, inizierà a danzare attorno alla panchina viola. Secondo il giornalista, infatti, la lista dei candidati alla panchina viola si starebbe allungando: da Grosso a Tedesco ma anche Di Francesco. Le sue parole:
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Fiorentina, non solo Grosso. Occhio ad altri due tecnici di Serie A
Fiorentina, si allunga la lista dei candidati alla panchina viola: da Grosso a Tedesco fino a De Rossi e Di Francesco. Il punto di Luca Cilli
Accanto al nome di Grosso, la lista dei possibili candidati per il futuro tecnico dei viola si allunga con profili che mescolano carisma e conoscenza tattica. Se la pista che porta a Tedesco appare al momento più complessa e da outsider, cresce l'interesse per figure come Daniele De Rossi, attualmente impegnato sulla panchina del Genoa, ed Eusebio Di Francesco. Quest'ultimo resta un profilo molto stimato dagli addetti ai lavori e potrebbe diventare un'opzione concreta per la Fiorentina qualora riuscisse a portare a termine la missione salvezza con il Lecce, alimentando un toto-panchina che entra ormai nel vivo.
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