Abdelhamid Sabiri è desaparecido in casa Fiorentina. L'ex centrocampista della Sampdoria, dopo qualche sporadica apparizione con Stefano Pioli nella prima parte della stagione, è scomparso dal campo ma anche dal Viola Park.
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Non sembra, ma Sabiri è ancora della Fiorentina: novità sul suo futuro
Abdelhamid Sabiri è pronto a lasciare definitivamente la Fiorentina dopo tanti prestiti e poche gioie in Toscana
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il giocatore lascerà la Fiorentina a parametro zero, in inglese "free agent", al termine della stagione. Un'avventura partita male, destinata a concludersi peggio.
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