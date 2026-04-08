Ex obiettivi: Rios piaceva a Fiorentina e Roma, adesso ci prova il Napoli

Leggenda narra che la Fiorentina abbia seguito con grande interesse per due estati (2024 e 2025) le vicissitudini calcistiche di Richard Rios , forte centrocampista colombiano passato poi lo scorso agosto al Benfica di Manuel Rui Costa per 27 milioni. Sia per motivi economici che di obiettivi dello stesso calciatore sudamericano la società gigliata non è riuscita a strapparlo alla concorrenza, così come la Roma, che lo ha inseguito a lungo.

Adesso vuol provarci il Napoli a portarlo in Italia. Come si legge su gianlucadimarzio.com, quello del colombiano è uno dei primi nomi sul taccuino del d.s. partenopeo Giovanni Manna, che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per il centrocampo azzurro. Ovviamente non sarà facile strapparlo al Benfica, in cui Rios è titolare e pilastro: quella lusitana, del resto, è una bottega davvero cara.