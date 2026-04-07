Cambio scuderia per Balbo: il talento viola ha un nuovo procuratore

Sabato a Verona ha festeggiato il proprio esordio in Serie A, dopo aver già assaggiato il campo in Coppa Italia e Conference League. Una stagione molto positiva per Luis Balbo, classe 2006. Vanoli lo sta facendo crescere in maniera graduale, convocandolo in pianta stabile in prima squadra. Il terzino venezuelano, già nel gruppo della Nazionale maggiore del proprio paese, sta convincendo in molti sulle sue qualità.