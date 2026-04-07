Sabato a Verona ha festeggiato il proprio esordio in Serie A, dopo aver già assaggiato il campo in Coppa Italia e Conference League. Una stagione molto positiva per Luis Balbo, classe 2006. Vanoli lo sta facendo crescere in maniera graduale, convocandolo in pianta stabile in prima squadra. Il terzino venezuelano, già nel gruppo della Nazionale maggiore del proprio paese, sta convincendo in molti sulle sue qualità.
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Cambio scuderia per Balbo: il talento viola ha un nuovo procuratore
Il laterale venezuelano classe 2006 si sta mettendo in mostra anche con la Fiorentina dei grandi: Balbo cambia agente
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E intanto si muove anche il mercato intorno a lui, almeno per quanto riguarda la gestione della sua procura. Come riporta Nicolò Schira, infatti, ha scelto di cambiare agenzia e di affidarsi al Wasserman Group. Un gruppo internazionale che nel roster di giocatori gestiti può vantare gente come Federico Valverde, Donyell Malen, Malo Gusto e tanti altri. Per rimanere in Italia: McKennie, Koompmeiners e Lucumì. Il contratto di Balbo con la Fiorentina scade attualmente nel giugno 2028.
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