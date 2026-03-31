Riscatto a rischio anche per Solomon? “La Fiorentina ha dei dubbi”

Non solo Fagioli . Nel video di Matteo Moretto di oggi, pubblicato da Fabrizio Romano sul suo canale youtube, si racconta del futuro di Harrison e Solomon . Entrambi i giocatori sono arrivati, a gennaio, in prestito con diritto di riscatto. Secondo l'esperto di mercato è in forte dubbio non solo la permanenza di Harrison , ma anche quella dell'israeliano.

"La Fiorentina sta già programmando il futuro, ovviamente sperando di ottenere la salvezza quanto prima. Ci sono novità dal punto di vista tecnico, perchè sono in bilico le posizioni sia di Harrison che di Solomon. L'inglese quasi con ogni probabilità non verrà riscattato e tornerà al Leeds. Su Solomon ci sono dei dubbi di natura fisica in chiave futura, quindi possiamo già dire che la Fiorentina cercherà sugli esterni d'attacco nel prossimo mercato" ha detto Moretto.