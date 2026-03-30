Non solo Manor Solomon,l’altro esterno d’attacco voluto dalla Fiorentina a metà gennaio è stato Jack Harrison, per confermare il quale i dirigenti viola dovrebbero riconoscere al Leeds United una cifra vicina ai 7 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La posizione di Paratici e Goretti sul riscatto di Harrison”
Corriere dello Sport
CorSport: “La posizione di Paratici e Goretti sul riscatto di Harrison”
Harrison in forte dubbio per la prossima stagione
Il classe 1996 percepisce un ingaggio vicino al milione netto. Oggi Paratici e Goretti non sembrano granché intenzionati ad avvalersi del diritto di riscatto, quindi c’è da credere che a meno di repentine inversioni di marcia Harrison farà ritorno in Premier League dove lo aspetta un contratto valido per altri due anni (fino al giugno del 2028) con il Leeds. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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