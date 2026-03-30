Il Corriere dello Sport si sofferma sui rinnovi in casa Fiorentina. Il primo è Manor Solomon, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro dal Tottenham.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Solomon sarà riscattato, ma ci sono 2 incognite su cui riflettere”
Corriere dello Sport
CorSport: “Solomon sarà riscattato, ma ci sono 2 incognite su cui riflettere”
Solomon ha convinto Paratici
È stato il primo acquisto del mercato invernale, voluto dalla Fiorentina per ripristinare quel blocco di esterni offensivi che pochi mesi prima era stato smembrato. L'attaccante israeliano ha convinto con le sue prestazionied è ritenuto dalla società viola un un profilo ideale da cui ripartire la prossima stagione.
Resta l’incognita della condizione atletica che inevitabilmente peserà nella decisione finale, così come conteranno le riflessioni sul suo stipendio da poco meno di 2 milioni netti a stagione. Non poco per il club dei Commisso.
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