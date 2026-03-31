Moretto: “Fiorentina e Fagioli, futuro insieme? Il punto”

Nell'ultimo video registrato oggi da Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, famoso esperto di mercato internazionale, si parla anche di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina sta attirando attenzioni su di sè con una seconda parte di stagione di altissimo livello. Ecco quello che è stato spiegato:

"La Fiorentina vuole continuare a costruire il proprio progetto intorno a Fagioli, non c'è la volontà di venderlo. Però posso dirvi che Fagioli ha da poco deciso di cambiare agente, affidandosi a Branchini, procuratore molto importante. Questo tipo di cambi spesso è sinonimo di novità sul mercato, ma non sembra questo il caso. Perchè ripeto la Fiorentina ci punta molto, vuole costruire la squadra intorno a Fagioli e il giocatore è contento a Firenze. Vedremo quali saranno gli sviluppi".