Fagioli, scelto lo stesso procuratore di Nzola: ecco di chi si tratta

Dopo aver deciso di lasciare la CAA Stellar, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha scelto Giovanni Branchini come nuovo procuratore, che gestisce gli interessi anche del calcio viola oggi in prestito al Sassuolo Mbala Nzola.
