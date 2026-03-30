Tra i possibili nomi per la panchina futura della Fiorentina c'era anche quello di Roberto De Zerbi.O almeno, dopo l'addio al Marsiglia, parte della piazza fiorentina sognava l'arrivo del tecnico ex Sassuolo.
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Fiorentina, svanisce il sogno De Zerbi? Di Marzio: “L’ex Marsiglia pronto a dire sì”
De Zerbi torna in panchina?
Probabilmente però, questo scenario sarà destinato a rimanere un sogno. Infatti, nella giornata di ieri Igor Tudor è stato esonerato dal Tottenham, in piena lotta per la salvezza.
Secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese avrebbe offerto un contratto di 5 anni a De Zerbi che, in queste ore, starebbe riflettendo sul suo possibile ritorno in Premier League.
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