Dalla Spagna: occhi puntati su Beltran per la prossima stagione

Lucas Beltran, con la sua buona stagione al Valencia, ha fatto mettere gli occhi su di se sempre dalla Spagna. Infatti, secondo quanto raccolto dall'emittente spagnola, Radio Cope, il calciatore argentino, di proprietà della Fiorentina, sarebbe l'obiettivo principale dell'Espanyol per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Con i viola, l'attaccante, ha un contratto fino al 2028. (COME STA ANDANDO AL VALENCIA)