Diego Coppola è stato uno dei convocati di Rino Gattuso. L'ex Verona, accostato anche alla Fiorentina in passato, adesso è al Paris Fc. A GianlucaDiMarzio.com il ragazzo ha spiegato la scelta di trasferirsi al Brighton:
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Coppola: “Ecco perchè ho scelto Parigi. Il Brighton punta su di me”
Diego Coppola ha scelto il Paris Fc. Anche la Fiorentina lo seguiva negli scorsi mesi
"Volevo mettermi alla prova in qualcosa di diverso. Dopo quattro anni nel campionato italiano sentivo il bisogno di una nuova esperienza e insieme al Brighton abbiamo pensato che fosse la soluzione migliore. Non ho giocato quanto avrei voluto, ma so che contano su di me e che in futuro avrò più spazio”. Con il club inglese il rapporto è rimasto ottimo, anche grazie al tecnico Fabian Hürzeler. Mi ha aiutato molto e non ho nulla da rimproverare alla società. Ho chiesto io di andare via per avere più minuti e loro hanno capito che per la mia crescita era la scelta giusta"
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