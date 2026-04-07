Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Lo seguiva la Fiorentina: adesso Maguire rinnova con il Manchester United

calciomercato

Lo seguiva la Fiorentina: adesso Maguire rinnova con il Manchester United

Lo seguiva la Fiorentina: adesso Maguire rinnova con il Manchester United - immagine 1
Dalle difficoltà al rinnovo. Harry Maguire rinnova con il Manchester United
Redazione VN

Harry Maguire nel mercato di gennaio è stato anche accostato alla Fiorentina. Il suo destino sembrava essere lontano dal Manchester United, a causa di un rendimento negativo, ed un contratto in scadenza. L'arrivo di Carrick però, ha cambiato tutto in casa Red Devils. Maguire è tornato titolare, complice l'infortunio di De Ligt, e l'addio ormai è un lontano ricordo.

L'ex Leicester ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno. L'ufficialità è arrivata oggi, dopo settimane di trattative. Maguire recentemente ha ritrovato anche la nazionale inglese, con la prima chiamata dell'era Tuchel.

Leggi anche
Cambio scuderia per Balbo: il talento viola ha un nuovo procuratore
Moretto: “Harrison e Solomon difficilmente resteranno. Il punto su Gudmundsson”

© RIPRODUZIONE RISERVATA