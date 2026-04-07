Harry Maguire nel mercato di gennaio è stato anche accostato alla Fiorentina. Il suo destino sembrava essere lontano dal Manchester United, a causa di un rendimento negativo, ed un contratto in scadenza. L'arrivo di Carrick però, ha cambiato tutto in casa Red Devils. Maguire è tornato titolare, complice l'infortunio di De Ligt, e l'addio ormai è un lontano ricordo.
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Lo seguiva la Fiorentina: adesso Maguire rinnova con il Manchester United
Dalle difficoltà al rinnovo. Harry Maguire rinnova con il Manchester United
L'ex Leicester ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno. L'ufficialità è arrivata oggi, dopo settimane di trattative. Maguire recentemente ha ritrovato anche la nazionale inglese, con la prima chiamata dell'era Tuchel.
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