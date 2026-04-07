Lo seguiva la Fiorentina: adesso Maguire rinnova con il Manchester United

Harry Maguire nel mercato di gennaio è stato anche accostato alla Fiorentina. Il suo destino sembrava essere lontano dal Manchester United, a causa di un rendimento negativo, ed un contratto in scadenza. L'arrivo di Carrick però, ha cambiato tutto in casa Red Devils. Maguire è tornato titolare, complice l'infortunio di De Ligt, e l'addio ormai è un lontano ricordo.