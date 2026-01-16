Nazione: “Lo United offre Maguire alla Fiorentina. La posizione di Paratici”

La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale.Sono tanti i nomi sondati da Fabio Paraticie dall'Inghilterra è stato offerto Harry Maguire. Il centrale dello United però guadagna 7 milioni di euro, cifra spropositata per le casse viola. Secondo la Nazione però, David De Gea potrebbe fare da sponsor come già successo con Lindelof questa estate:
La suggestione corre sul web e sui social. Harry Maguire sembra destinato a lasciare il Manchester United. Occasione per tanti, con intermediari al lavoro da settimane per trovargli una nuova squadra. L'idea di un approdo in Italia pare stuzzicarlo, ma difficilmente qualcuno gli garantirà i quasi 7 milioni di ingaggio che percepisce attualmente. Di sicuro non la Fiorentina, nel novero delle squadre al quale il difensore (pagato dai Red Devils ben 87 milioni di euro) sarebbe stato proposto. Roma, Milan, Napoli, Inter e via discorrendo sarebbero state informate della situazione contrattuale del difensore.
