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I numeri di Fagioli, Gazzetta: “Così conquistò Max Allegri e Andrea Pirlo”

I numeri di Fagioli, Gazzetta: “Così conquistò Max Allegri e Andrea Pirlo” - immagine 1
Gazzetta su Nicolò Fagioli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nicolò Fagioli. Basta dare uno sguardo alle statistiche per avere conferma della sua crescita. Con Vanoli in panchina è migliorato in tutte le medie, dalle occasioni create (da 0,9 a 2,6) ai tiri (da 0,3 a 1,4), dai passaggi riusciti (da 30 a 53) alle verticalizzazioni (da 8 a 13) fino ai palloni recuperati (da 4 a 5).

Questo perché il nuovo tecnico lo ha rimesso al centro del villaggio, affidandogli la regia della Viola e dandogli piena e totale fiducia. Con il cambio in panchina il ballottaggio con l'altro ex juventino Hans Nicolussi Caviglia dei tempi di Stefano Pioli è diventato solo un lontano ricordo, così come il peregrinare nella terra di mezzo in cerca del ruolo giusto.

Fagioli è tornato il giocatore decisivo e geniale che da ragazzino aveva prima stregato Massimiliano Allegri (il primo a consigliargli di andare alla Fiorentina un anno fa) e poi fatto innamorare Andrea Pirlo, che lo incoronò suo erede.

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