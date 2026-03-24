I numeri di Fagioli, Gazzetta: “Così conquistò Max Allegri e Andrea Pirlo”

Questo perché il nuovo tecnico lo ha rimesso al centro del villaggio, affidandogli la regia della Viola e dandogli piena e totale fiducia. Con il cambio in panchina il ballottaggio con l'altro ex juventino Hans Nicolussi Caviglia dei tempi di Stefano Pioli è diventato solo un lontano ricordo, così come il peregrinare nella terra di mezzo in cerca del ruolo giusto.