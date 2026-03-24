Gazzetta elogia Fagioli: “Tra i migliori della Serie A con Yildiz, Barella e Koné”

Gazzetta e i numeri di Nicolò Fagioli

Redazione VN 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 09:08)

Nicolò Fagioli adesso ha numeri da big, è tra i migliori nel suo ruolo in Serie A. Secondo solo al Nicolò dell'Inter, Barella, per occasioni create (57 contro 62), tra i centrocampisti con almeno mille passaggi effettuati ha la percentuale più alta di passaggi riusciti (1250 su 1384, il 90%) e anche il maggior numero di passaggi nella metà campo avversaria (776) tra i giocatori della Fiorentina.

Ha tentato 29 dribbling e solo il romanista Manu Koné ha una più alta percentuale di riuscita (61%) della sua (59%). È il migliore dei suoi per cross andati a buon fine (il 27%), con 57 passaggi chiave è al quarto posto dopo Dimarco, Yildiz e Barella e nono per big chance create (10). Con Vanoli in campionato ha giocato 19 partite consecutive dall'inizio: l'ultima panchina risale al 9 novembre, esordio del nuovo tecnico con la Viola. Una settimana dopo era già diventato indispensabile.

La salvezza passa anche da lui, dalla sua intelligenza tattica e dalla capacità di dettare tempi e ritmo. «Siamo ancora in apnea», ha ammonito Fagioli. Coverciano è lontanissima anche se è solo a pochi chilometri: per l'azzurro c'è tempo, Nicolò adesso vede solo viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.