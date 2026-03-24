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Corriere dello Sport

CorSport: “La metamorfosi di Parisi. Adesso fa girare la testa a Sarri e Fabregas”

CorSport: “La metamorfosi di Parisi. Adesso fa girare la testa a Sarri e Fabregas” - immagine 1
Il Corriere dello Sport su Fabiano Parisi
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla crescita di Fabiano Parisi con la maglia della Fiorentina. Altro merito di Paolo Vanoli, che gli ha cambiato ruolo in campo:

La metamorfosi più evidente è quella di Parisi. Perché lo ritroviamo da esterno basso a sinistra a esterno alto dall'altra parte: prospettiva ribaltata, perché Vanoli prima di tutti è riuscito a intercettare le potenzialità di un giocatore che fa girar la testa anche a Sarri e Fabregas. Nel calcio del 2026 uno brevilineo come lui in difesa può soffrire (soprattutto se dall'altra parte c'è un altro "mini" come Dodo); e allora li ha messi dalla stessa parte, con licenza di invertirsi. Il nuovo ruolo ha restituito a Parisi soprattutto fiducia in mezzi che non pensava di avere. E al campionato uno dei pochi esterni alti italiani in grado di puntare l'uomo.

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