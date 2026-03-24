Il Corriere dello Sport si sofferma sulla crescita di Fabiano Parisi con la maglia della Fiorentina. Altro merito di Paolo Vanoli, che gli ha cambiato ruolo in campo:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La metamorfosi di Parisi. Adesso fa girare la testa a Sarri e Fabregas”
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CorSport: “La metamorfosi di Parisi. Adesso fa girare la testa a Sarri e Fabregas”
Il Corriere dello Sport su Fabiano Parisi
La metamorfosi più evidente è quella di Parisi. Perché lo ritroviamo da esterno basso a sinistra a esterno alto dall'altra parte: prospettiva ribaltata, perché Vanoli prima di tutti è riuscito a intercettare le potenzialità di un giocatore che fa girar la testa anche a Sarri e Fabregas. Nel calcio del 2026 uno brevilineo come lui in difesa può soffrire (soprattutto se dall'altra parte c'è un altro "mini" come Dodo); e allora li ha messi dalla stessa parte, con licenza di invertirsi. Il nuovo ruolo ha restituito a Parisi soprattutto fiducia in mezzi che non pensava di avere. E al campionato uno dei pochi esterni alti italiani in grado di puntare l'uomo.
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