Gazzetta: “Allegri piomba su Fagioli. La risposta di Paratici al Milan”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'interesse del Milan per Nicolò Fagioli, ma non solo. Piace molto Ismael Koné del Sassuolo, nazionale canadese che ha messo assieme già sei gol alla prima esperienza in Serie A.

I neroverdi lo hanno preso la scorsa estate in prestito oneroso (2,5 milioni) dal Marsiglia ed è praticamente certo che prima di luglio venga riscattato a 10,5 milioni. In totale fa 13 milioni ed è assai probabile che , per venderlo, gli emiliani ne vogliano circa il doppio.

Da tenere d'occhio pure la situazione di Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina ma già allenato (e lanciato) da Max ai tempi della Juventus. I viola, però, vorrebbero tenere il regista. In cima alla lista, il tecnico di Livorno ha scritto però un nome in grassetto: Leon Goretzka. E il Milan è pronto ad accontentarlo.