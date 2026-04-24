Nazione: “Sospiro di sollievo per Gosens, ma domenica resterà a riposo”

La stagione di Gosens non è stata di certo quella che molti tifosi si attendevano. Il tedesco non è stato fortunato dal punto di vista fisico, con qualche acciacco di troppo. Contro il Lecce si è fermato dopo poco più di 10 minuti. Per fortuna di Vanoli, come evidenziato dal report di ieri, l'ex Atalanta non ha rimediato lesioni. Quello che è certo però, è che contro il Sassuolo Gosens non ci sarà. L'obiettivo della Fiorentina è recuperarlo al meglio in vista dei big match di fine stagione, contro Roma, Atalanta e Juventus. Partite in cui un leader come lui può rivelarsi utile alla causa.